Väravavaht Mihkel Aksalu on Seinäjokis hinnatud mees. Seda kinnitasid lisaks statistikale (ta on kolme kõrgliiga hooaja peale teinud 99 kohtumisest kaasa 93) ka Õhtulehega vestelnud klubi peatreener Simo Valakari ja meeskonna fännid.

Valakari: „Ega eriti ei kujuta meeskonda temata ette. Ta on mänginud Veikkausliigas kolm aastat ning olnud kogu aja liiga üks parimaid, kui mitte parim väravavaht.

Ta on liider. Nii platsil kui väljaspool. Olen väga õnnelik, et mul tiimis selline suurepärane väravavaht ja inimene on. Kui ta siia tuli, polnud ta Eesti koondises. Nüüd on ta end sealgi esinumbriks töötanud. Soome liiga on hea keskkond. Kui mängid siin hästi, märgatakse Sind väljaspool samuti.“

Fänn Jouko (54a): „Väga-väga tähtis lüli meeskonnas! Ta on suurepärane mängija, üks parimaid klubis. Temata on väga-väga keeruline meeskonda ette kujutada. Loodan, et ta jätkab siin veel vähemalt kaks-kolm aastat.“

Fänn Jarkko (30a): „Fännidele meeldib ta väga. Aksalu on minugi üks lemmikuist, sest ta on nii hea väravavaht. Ta on väravavaht, kes võidab mänge, kahtlemata üks võtmemängijaist ja liidritest. Samas on ta üleüldse hea kutt, ka väljaspool platsi.“