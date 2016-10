4 fotot

KES ON NEEDUSEOHUS?: Kui kellelgi läheb elus halvasti, võib tal tekkida küsimus: kas see on needus? ­Natalja möönab, et needus on olemas. «Kuid needust saab panna ainult illusoorsele minale,» sõnab ta. «Tegelikule minale, kes on ju jumalik, needust panna ei saa.» (Tiina Kõrtsini)