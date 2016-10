Keskerakonna kongressi eel teeb Edgar Savisaar kõik, et oma toetajaskonda suurendada. Üheks näiteks on ka laupäevane pidu Tapal. "Edgaril on rasked ajad, peab toeks olema," rõhutab keskealine proua, kes peole tuli, et suure iidoliga kohtuda.

Savisaar kohtus fännidega laupäeval ka Rakveres ning Väike-Maarjas, ent päeva kulminatsioon on pidu Tapa söögikohas Tareke. Ürituse kohta oli tehtud isegi Facebooki lehekülg "Tore õhtu koos Edgar Savisaarega".

ARMULIK JA TÕRGES: Edgar Savisaare toetaja Siret Kotka lasi kohviku ukse taga külmetanud ajakirjanikud lõpuks tuppa, et nood saaksid tõrksale peoperemehele küsimusi esitada. (Toomas Tatar)

Tuhanded märkisid sel lehel, et osalevad. "Mõtlesin, et see on kellegi irooniline nali… Päriselt ongi selline üritus?" imestab üks 20ndates tallinlane küsimuse peale, kas ta ka tegelikult Tapale sõidab.

Tegelikult tuleb kella 18 kohale vaid paarkümmend inimest. Kui üldiselt on ajakirjanikud sellistele PR-üritustele sisse lubatud, siis sel korral jäetakse sulesepad vähemasti esiti õue külmetama.