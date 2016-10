Keskkonnainspektsioon on tänavu karistanud välismaalt pärit linnukütte, kes kasutasid keelatud küttimisvahendeid, eeskätt elektroonilist peibutit.

Viimastel aastatel Eestis probleeme tekitanud välismaa jahituristid on tänavu olnud seaduskuulekamad, kuid ometi on mitut juba karistatud.

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul lausus, et välisriigist tulnud vee­linnuküttide seaduskuulekusega on mõnes piirkonnas asi paranenud, kuid ta nentis, et ometi on just itaallaste hulgas neid, kes ikka veel siinsetest seadustest kinni ei pea.

ITAALLASTE SAAK: Keelatud peibutit kasutanud linnuküttide saak koos paadiga, tagaplaanil on näha varjend. (Keskkonnainspektsioon)

"Sel sügisel on Kihnus kahel korral karistatud itaallasi, kes kasutasid pardijahil elektroonilist peibutusvahendit, mis meil on keelatud," rääkis Tuul. "Enne jahi algust andsid nad allkirja, et on sellest teadlikud, kuid kasutasid peibutit sellest hoolimata."