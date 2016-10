Dyni turvajuht Kyle York ütles CNNile, et nende firma haldab 18 andmekeskust eri paikades ja rünnak tabas neid kõiki.

Läinudreedene erakordselt äge küberrünnak , mis kolmes laines tabas internetifirma Dyn hallatavaid servereid ja seetõttu sulges tundideks Twitteri, Netflixi , Spotify ja mitme teise populaarse internetilehekülje tarvitamise, on harukordne selle poolest, et kasutati miljoneid internetti ühendatud koduseadmeid. Raadio Vaba Euroopa eilsel teatel võtsid vastutuse Venemaa ja Hiina häkkerid .

Tarkvarafirma Dynatrace omakorda teatas, et nende hallatavatest rohkem kui 150 internetileheküljest rünnati peaaegu pooli. Firma juhi John van Sicieni sõnul said nad kahju vähemalt 110 miljonit dollarit.

Küberturvalisuse eest hoolitseva firma Flashpoint kinnitusel otsiti sellised seadmed programmi Mirai abil. See on omapärane otsingumootor, mis leiab internetti lülitatud koduseadmed, mis enamasti pole kaitstud muude kui valmistajatehases asetatud salasõnaga.

Tihtipeale pole seadme omanikul aimugi, et see on võimeline suhtlema internetis. Flashpointi andmeil olid seadmed enamasti valmistatud Hiina tehnoloogifirma XiongMai toodetud komponentidest.

Moodsal ajal võib internetti olla lülitatud mitte ainult valvekaamerad või printerid aga juba ka rösterid ja muu köögiseadmestik.

Mirai on programm, mis levitab internetisaastet – kui üks seade on nakatatud, siis hakkab ta automaatselt otsima järgmist sama kaitsetut seadet, vahetab selle salasõna ja nii saab pahaviiruste leviala järjest suuremad mõõtmed.

Nagu läinud reedene juhtum näitab, on lõpuks võimalik suuresti halvata interneti tegevust. Praegu keskendus rünnak peamiselt Ühendriikidele.

FBI ja Suurbritannia siseministeerium alustasid uurimist selgitamaks võimalikud ründajad. Samas teatas raadio Vaba Euroopa tsiteerides uudisteagentuuri AP eile, et nende andmeil on reedese rünnaku taga venelastest ja hiinlastest koosnev häkkerirühmitus New World Hackers.

"Me ei teinud seda USA föderaalagentide ärritamiseks, testisime vaid oma võimeid," ütlesid kaks väidetavat rühmituse liiget – varjunimedega Prophet ja Zain – uudisteagentuurile. Nende sõnul osales rünnakus rohkem kui kümme häkkerit.