Los Angeleses tegutsev pornotäht ja seksiõpetaja Jessica Drake (42) asus lahingusse USA presidendikandidaadi Donald Trumpiga. Naise sõnul oli Trump teda kümme aastat tagasi golfivõistlusel California Lake Tahoe’s loata suudelnud, emmanud ja hiljem pakkunud ka 10 000 dollarit kohtamise eest hotellitoas. Koos advokaadi Gloria Allrediga ajakirjanike ette ilmunud Drake (kodanikunimega Angela Patrice Heaslet) rääkis, et Trump oli peale tema haaranud embusesse ja suudelnud veel kahte naist ilma nendeltki selleks luba küsimata. SÜÜDISTAV FOTO: Jessica Drake (paremal) tuli ajakirjanike ette koos oma advokaadiga (vasakul), kes näitab asitõendit – Drake ühel fotol Trumpiga. (AFP / Scanpix) Pärast oli Trump küsinud temalt, et mis tunded naist valdavad, kui ta esineb täiskasvanutele mõeldud filmides ja kutsus siis teda oma hotellituppa, et hiljem peole minna. "Mida sa tahad? Kui palju? " oli Trump pärinud ja kui naine rääkis, et peab paraku lahkuma, sest Los

Angeleses ootab järgmisel hommikul töö, kinnitas Trumpi esindaja, et sellest pole midagi. "Ta laseb oma eralennukil sind ära viia," lubati Drake’ile.

Krabas kinni ja suudles Drake’i sõnul esindas ta golfiturniiril Wicked Pictures nimelist filmikompaniid ja oli kutset saades meelsasti nõus saatma Trumpi vaatajate hulka. "Sel ajal, kui kõndisime, küsis ta minu telefoninumbrit, mille ma andsin. Õhtul kutsus ta mind oma hotellituppa. Mul oli ebamugav üksi minna ja palusin kaks naist kaasa. Niipea, kui sisenesime tema sviiti, haaras ta meist järgemööda kinni ja suudles. Tal oli pidžaama seljas ja suudlemiseks meilt luba ei küsinud," tsiteerib Drake’i Guardian. Drake’i sõnul oli ruumis ka Trumpi ihukaitsja. Tulevane presidendikandidaat päris igalt naiselt, kas too on abielus või vallaline. "Kui olime hotellitoast lahkunud, helistas mulle keegi Trumpi kaalastest. Ta ütles, et Trump kutsuks mind meelsasti oma tuppa õhtusöögile. TÜÜPILISEM FOTO: Internetti tavatseb Jessica Drake end üles riputada näiteks sellisena. (AFP / Scanpix) Ma keeldusin. Seepeale helistas Trump ise ja ütles, et võiksin siiski tulla temaga einetama ja hiljem läheksime koos pittu. Kui ma jälle keeldusin, siis küsis ta: "Palju sa tahad? Ütle, kui palju?" Ma lõpetasin jutu. Aga varsti helistas jälle üks ta kaaslastest ja küsis: kas kümnest tuhandest piisab? Ma rääkisin, et pean Los Angelesse minema, töö ootab. Seepeale ta ütles, et ärgu ma muretsegu – Trump laseb sind oma lennukiga ära viia! Trumpi meeskond eitab kõike 1999. aastast alates rohkem kui 350 pornofilmis mänginud Jessica Drake on üheteistkümnes naine, kes süüdistab Trumpi moraalituses ja kolmas, keda selles abistab Gloria Allred. Advokaadil oli kaasas ka foto, millel on Drake jäädvustatud koos Trumpiga väidetavalt samal golfiturniiril. Naiste rünnak algas pärast seda, kui paar nädalat tagasi tõi New York Times päevavalgele helisalvestise, mis tehti Trumpi teadmata 2005. aastal telesaate "Access Hollywood" salvestamise vaheajal. Saate produtsendiga rääkides kirjeldab Trump, kuidas ta olla täht ja võib seetõttu voodisse heita abielunaistega ja katsuda neid kust iganes soovib. Trump vabandas nüüd ja ütles, et tegemist on meeste tavapärase riietusruumijutuga, mida ei maksa tõsiselt võtta. "Drake’i jutt on läbinisti vale," vastas Trumpi kampaaniameeskond süüdistustele. "Trump ei tunne seda inimest, ei mäleta teda ja tal pole ka mingit huvi teda tunda. Golfiturniiril lubas ta ennast koos temaga pildistada igal inimesel, kes seda soovis. Praegu on tegemist Hillary Clintoni toetajate järjekordse üritusega halvustada Trumpi naiste silmis." Donald Trump ütles järjekordsel valimiskampaaniakoosolekul Pennsylvania osariigi Gettysburgis, et kavatseb kohe pärast valimisi kohtusse kaevata iga naise, kes esitab tema vastu valesüüdistusi. Ühendriikide presidendivalimised peetakse juba paari nädala pärast ja valijate hulgas korraldatud küsitlusi jälgiva RealClearPolitics andmeil on praegu Hillary Clintonil (68) pooldajaid 6,1 protsenti rohkem kui Trumpil (70).