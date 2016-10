Eeloleval teisipäeval on oodata esimest lörtsi, kolmapäev toob sajupilvi veelgi lisaks.

Esmaspäeval kahe rõhuala jõuline vastasseis tasapisi leeveneb ning kagu- ja idatuul nõrgeneb, saartel ulatuvad tuuleiilid siiski veel kuni 15 m/s, teatab Ilmateenistus. Eesti lõunaservas ja Saaremaal võib ka sadada, kuid sajuhulk peaks väike olema. Õhutemperatuur on öösel 0..+3, saarte rannikul kuni +6, päeval +3..+7°C.



Teisipäeval liigub madalrõhkkond Kesk-Euroopa kohalt Läänemere lõunavete kohale ja laieneb servaga Eesti kohale. Saju võimalus on öösel suurem Lääne-Eestis, päeval muutub sadu laialdasemaks ning sajab nii vihma kui lörtsi. Õhtul muutub sadu tihedaks. Ida- ja kagutuul on puhanguline. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, saarte rannikul kuni +6, päeval 1..3, saarte rannikul kuni 6°C.



Kolmapäeval liigub madalrõhkkond Eesti kohale ja toob sajupilvi lisaks. Öösel sajab laialdaselt lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma ja sadu võib tihe olla. Tugev kagutuul hommikul rahuneb. Päeval sadu hõreneb ja nõrgeneb ning lörts asendub enamasti vihmaga. Tuul pöördub järk-järgult läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel -1..+2, saarte rannikul kuni +5, päeval 0..+3, saartel ja läänerannikul kuni +6°C.



Neljapäeval madalrõhkkond eemaldub ja hääbub. Sajuhooge on kohati. Läänekaare tuul on mõõdukas, sisemaal võib vaibuda. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, saarte rannikul kuni +5, päeval 2..7°C.



Reedene prognoosväli on tavapärasele Läänemere ümbruse sügisilmale sarnane. Skandinaaviasse jõuab madalrõhkkond ja selle serv laieneb üle Läänemere ümbruse, tõstab lõuna- ja edelatuule tugevaks ja toob päevaks vihma. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, saarte rannikul kuni +6, päeval 3..8°C.