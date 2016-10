Kui SuperBus paar kuud tagasi oma pillid kokku pani ja Eestist ära sõitis, tulid mu Tartus elava ja Tallinnas tuba üüriva tuttava emal pisarad silma. Kui noor naine sai varem igal nädalalõpul Emajõelinna koju sõita, siis nüüd on tütre nägemine perele luksus – SuperBusiga sai edasi-tagasi sõidetud kõigest kuue euroga.

Nüüd mitu kuud pärast odavbussifirma Eestist lahkumist ajendas siinkirjutajat seisukohta võtma asjaolu, et äsja sai käidud Poolas. Varssavi ja Krakówi vahelisi liine teenindab teiste transpordifirmade seas ka PolskiBus. Vahemaad kahe linna vahel on sama palju kui Tallinnast Võrru. Pileti hind jääb nelja-viie euro kanti ja uskuge või mitte: odavbussifirma pakub interneti kõrval ka tasuta saiakest ja kohvi.

SuperBusist tõdeti lahkumise eel, et peamine põhjus, miks välja ei veetud, oli see, et maanteeamet võimaldas neile halvad sõiduajad. Teemal on nüansse, seda alates Eesti väikesest turust ja lõpetades reisijate endi väikese kodutööga, kuid kuidas suudetakse Poolas odavbussifirmat majandada? Riigis, kus keskmine palk on meiega samal tasemel ja enamik hindu on siinsetest madalamad.