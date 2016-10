Tallinna Mõõga epeeturniiri võitnud Eesti naiskonna liikmetest läks eilsel individuaalvõistlusel kõige kehvemini Kristina Kuusel, kes ei saanud esimesest ringist edasi.

Tema individuaalvõistluse rikkus reedese elektriatkestuse tõttu sassi löödud ajakava - eestlanna ei saanud end korralikult soojakski teha. Tänane päev pühkis aga kurvad mõtted peast: "Tänane edu kaalub eilse päeva kõvasti üles!" hõiskas Kuusk. "On väga mõnus tunne, kui arvestada, milliste sekeldustega võistlus algas."

Päeva kokkuvõtteks arvas Kuusk, et eestlannad suutsid hästi hoida oma külma närvi ega kaotanud kordagi pead. "Ja Ira tegi matšide lõpus kõik korda, tal on väga head närvid."

Sageli varuvõistleja staatuses olnud Kuusk vehkles nüüd enamiku minimatšidest, ainult mõnel korral asendas teda Erika Kirpu. Haapsallanna nentis, et rajal olla on parem kui pealt vaadata ja ta teeb kõik, et kohta võistkonnas säilitada.

"Meil on väga hea seis, on kuus-seitse arvestatavat vehklejat. Täna näiteks polnud ühtegi põrumist. Oli minimaalseid langusi, aga seda ikka juhtub pika päeva jooksul. Järgmised aitasid välja, üheski matšis ei vajunud kõik korraga ära," selgitas Kuusk Eesti koondise edu valemit.