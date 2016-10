BC Kalev/Cramo kaotas pühapäeval Ühisliiga mängus võõral väljakul Minski-Tsmokile lisaajal 81:88. Kalevi peatreener Alar Varraku sõnul jäi võit pisidetailide taha. "Võrdsed võistkonnad mängisid tasavägise kohtumise, mis kukkus Minskile," võttis Varrak Õhtulehele kohtumise kokku. Neljandal veerandil veel kümne punktiga kaotusseisus olnud Kalev/Cramo võitles end mängu tagasi ning 20 punktiga võistkonna resultatiivseimaks osutunud Demonte Harperi kolmene 21 sekundit enne lõppu viis matši lisaajale seisult 77:77. Lisaperiood algas Eesti võistkonnale hästi. Koheselt haarati initsiatiiv ning 2.17 enne lõppu juhiti veel kolmega silmaga 81:78. Järelejäänud ajaga ei suutnud aga kalevlased visata ühtegi korvi ning vastased lõpetasid kohtumise 10:0 spurdiga.

"Saatuslikuks said vabavisked" muljetas Kalev/Cramo peatreener. "Lisaajal tabasime vabakaid kuuest kaks. See on nagu on, keegi ju meelega mööda ei viska. Lisaks tegime veel paar halba pallikaotust."

Varrak tunnistab, et meeskonnal olid võitmiseks võimalused olemas, aga määravaks sai mängijate keskendumine. "Riietusruumis olid meil omad jutud. Korvpall koosneb pisiasjadest, kus kõik on tähtsad. See hooaeg kaotasime juba põhimõtteliselt kolmandat korda lohakuse tõttu. Ma siiski rõhutan, et Minsk pole halb võistkond, aga meil olid omad šansid. Väga väiksed asjad olid, kuhu mäng jäi. Traagikat ei ole, aga tunne on kehv." Kuidas lohakusvigu tulevikus vältida? "Kas vahetada mängijaid või treenereid või tuleb proovida läbi treeningute asja parandada. Meil pole halvad mängijad, aga natukene tuleb keskendumisvõimet tõsta. Treener saab ise aidata ka," rääkis Varrak.