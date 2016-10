Kui vaatasin möödunud suvel, millised on võimalused, et EAS-ist mingit toetust saada, siis sain teada, et ettevõtluskogemus või vastav majandusharidus on tegelikult taotluse puhul väga oluline. Ehk siis toetust taotledes pead sa ära tõestama, et oskad ettevõttega ümber käia ja suudad oma äriplaane edukalt ellu viia. See tähendab, et inimene peab peale selle ärivaldkonna, milles ta tegutseb, tundma ka raamatupidamise algpõhimõtteid ja muidu seadusi, mida ettevõtte juhtimine endaga kaasa toob. Siin ongi peidus minu meelest Ilvese kõige suurem kahepalgelisus. Nädal või kaks tagasi olid meedias suured pealkirjad, et Toomas Hendrik Ilves põhjendab Ärma talu äriplaaniga mitte jätkamist, kuna tal puudub ettevõtluskogemus turismierialal. Ilvese sõnul oli Ermamaa OÜ ainult Evelini valdkond ja tema seda jätkata ei oska. Esiteks tekib küsimus, kuidas see EAS-i toetus neile üldse anti, kui Evelin peab ennast arstiks ja Ilves ütleb, et ta oskab olla ainult president. Teiseks, kas teile ei tundu natuke imelik, kui inimene, kes on juhtinud riiki (tõsi küll, mis ei ole maailma majanduses eriti tähelepanuväärne) ütleb, et ta saab riigi juhtimisega hakkama, aga kuue toaga puhkekodu käib tal üle jõu? Täna nõuab EAS, et Ärma oleks avalikkusele avatud kõigest veel kolm aastat. Algse äriplaani järgi (mis EAS-ile esitati) oli näiteks kogu kompleksi rent päevas 25 000 krooni ja kolmveerand tunnine ekskursioon maksis 450 krooni. Rõhutan, et seda äriplaani ei ole mitte kunagi Ärmal ellu viidud.