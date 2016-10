Kuna valgevenelaste viimane rünnak luhtus, läks kohtumine lisaajale, kus tundus, et trumbid on Kalev/Cramo käes. Koheselt haarati initsiatiiv ning 2.17 enne lõppu juhiti veel kolme punktiga 81:77. Ülejäänud ajaga ei suudetud visata aga ühtegi punkti ning Minsk lõpetas matši 10:0 spurdiga ja võiduga.

„Võrdsed võistkonnad mängisid tasavägise kohtumise, mis kukkus Minskile,“ ütles pärast mängu BC Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak. „Saatuslikuks said vabavisked ja lõpu poole tehtud paar halba pallikaotust. See on nagu on ning keegi ju meelega vabakaid mööda ei viska,“ kommenteeris Varrak.

Kalev teenis lisaajal kuus vabaviset, millest suudeti realiseerida kõigest kaks. Samas Minsk realiseeris kümnest vabaviskest lausa üheksa. „Ma rõhutan, et Minsk pole halb võistkond, aga meil olid omad šansid. Mäng jäi väga väikeste detailide taha. Traagikat ei ole, aga tunne on kehv," väljendas Kalevi peatreener oma pettumust.

Varrak tõi välja, et kaotus oli tingitud oma lohakusest ning jällegi oli probleeme mängijate häälestusega. „Riietusruumis olid meil omad jutud, aga korvpall koosneb pisiasjadest, kus kõik on tähtsad. See hooaeg kaotasime juba põhimõtteliselt kolmandat korda lohakuse tõttu.“

Kuidas lohakusvigu tulevikus vältida? "Kas vahetada mängijaid või treenereid või treeningutel tuleb proovida asja parandada. Meil pole halvad mängijad, aga natukene tuleb keskendumisvõimet tõsta. Treener saab ise sellele kaasa aidata," rääkis Varrak.

Peatreener tunnistas, et võistkonnal on praegu probleeme ka vigastustega. Minskis ei teinud kaasa Mark Tollefsen, kellel on peapõrutus. Ka Robert Upshaw, kes pääses platsile natukene vähemaks kui üheksaks minutiks, maadleb vigastusega.

„Temaga on meil kokkulepe olemas. Robert oleks suure tõenäosusega reisilt üldse maha jäänud, aga kuna Tollefsen ei saanud mängida, siis ta tuli ja aitas meid nii palju kui sai.“

Kalev/Cramon on Ühisliigas kogunud võidu Parma Permi üle ning jäänud alla Peterburi Zeniidile ja Minski Tsmokile. Praegu ollakse tabelis kaheksandal kohal. Järgmine Ühisliiga kohtumine peetakse 31. oktoobris kodus, kui külla sõidab Astana.