Septembri lõpus avaldas Vaiko Eplik järjekorras üheksanda sooloalbumi "Kirevase". "Hommik Anuga" saates meenutas Eplik Eurovisioonil osalemist ning rääkis ka sellest, mis tal edaspidi plaanis on.

Eplik tõi välja, et ta algul soovis küll kümne aastaga kümme plaati teha, kuid lõpuks tundus mõistlikum jääda just üheksa plaadi peale, vahendab Menu. "Null ei ole ka number ning seega oli mõistlik just üheksaga lõpetada," ütles ta ja lisas, et tundus olevat mõistlik hetk lõpetamiseks, kuna sealt edasi algaks enesetsiteerimine.

"Muidu ma jäängi siin nummerdama oma plaate ja laiama ning lõpuks ma ei taha ju olla ikkagi Eesti poppmuusika Savisaar."