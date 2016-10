Kaili Viidase ilus mõte oli see, et parem tervitagu kutsutud külalisi lapsed, kui 105. aastased ätid või mutikesed, kes sellises vanuses võivad vaadata vaid tagasi minevikku, samas kui lihtsa tehingu abil saja viiest sada maha võtta jääb viis, kus ees terendab ainult tulevik. Püsimise mõttes ongi teatril võimalus vaadata vaid tulevikku.

Juubelile pühendatud esietendus ei vaadanud, tõele au andes, ei minevikku ega tulevikku, vaid on legendaarsete briti näitekirjanike John Chapmani ja Ray Cooney nö uksekomöödia, milles lavastaja ometi nägi klassikute Tšehhovi ja Ibseni varje. „Mind huvitas, miks me paneme end ikka ja jälle väga ebamugavatesse olukordadesse, miks tundub põgeneda lihtsam kui kohale jääda,“ on ta põhjendanud oma valikut.