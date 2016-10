Ilves soovib enda kasutusse esindus- ja tööruume Tallinnas Roheline aas 5 asuvas majas ja enda elukoha, Vijlandimaal asuva Ärma talu korrashoiuga seotud mõistlike kulude hüvitamist. Presidendi esindus- ja tööruumide üüri- ja korrashoiukulud ning tema elukoha korrashoiuga seotud mõistlike kulude hüvitamiseks vajalikud rahalised vahendid on ette nähtud presidendi kantselei eelarves.

19. oktoobril saatis presidendi kantselei riigikantseleile taotluse, et valitsus kinnitaks Toomas Hendrik Ilvesele tema eelistatud ametihüvede kohaldamise.

Toomas Hendrik Ilves soovib, et riik korvaks Ärma taluga seotud iga-aastased kulud. Meenutuseks tasub mainida, et näiteks mullu oli vastav number ligi 62 000 eurot.

Mida "mõistlikud kulutused" täpsemalt tähendavad, seda presidendi ametihüve seaduses kirjas pole. Senine praktika näitab, et tasutakse üldised jooksvad väljaminekud. Võrdluseks olgu välja toodud, et näiteks Arnold Rüütli peale kulus presidendi kantseleil mullu pea 150 000 eurot (sealhulgas majandamiskulud ligi 68 000 eurot).

Ilvese kodutalu peale kulus viimastel aastatel üle 60 000 euro. Lisaks kütte- ja elektriarvetele tasuti ka jooksvate ostute eest (alates lipuvarrastest kuni prügikottideni välja). Tasub siiski märkida, et umbes poole mainitud summast võttis kahe töötaja palk. Nemad enam ametis pole, küll aga Ilvesel nüüd Talinnas büroo, kus nõunikuna ametis Urve Eslas.

Ilvese kodutalu on viimasel ajal meedia rambivalguses, kuna Ilves pidi kunagi EASist saadud toetusest tagasi maksma vaid 10 protsenti. Mõni päev tagasi avaldatud pressiteates sõnas Ilves, et riigi rahakotti pole ta ära kasutanud, "Kantselei pole kunagi panustanud sentigi ei talu kapitaalremonti ega põhivarasse. Need asjad seisid rangelt eraldi."