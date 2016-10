Londoni Chelsea endine peatreener Carlo Ancelotti ei usu, et klubi suudab tänavu Antonio Conte käe all võita Inglismaa liiga.

Praegu Müncheni Bayernit juhendava Ancelotti käest küsiti, kas ta usub Conte edusse Chelsea peatreenerina. "Oleneb, mis on klubi eesmärgid selleks hooajaks," vastas itaallane. "Kui eesmärgiks on võita Premier League, siis see on väga raske.

Aga kui soovitakse ehitada uut gruppi, ideed jalgpallist ning uut strateegiat, siis Contel on väga hea võimalus olla meeskonnaga väga edukas."