Mariehamni ja Ilvese viik on SJK jaoks soodne tulemus, sest võrdsete punktide korral arvestatakse Soomes esimese asjana üldist väravate vahet. Praegu on see SJKl +13 ning Mariehamnil +14, aga SJK võidu korral suureneb nende näitaja minimaalselt Mariehamniga võrdseks.