Vormel 1 juhid kamistasid pärast Max Verstappeni poolt tekitatud ohtraid ohtlikke olukordi reegleid. Rangemate määruste kohaselt ei tohi enam oma positsiooni kaitsev sõitja pidurdamisel suuna muuta.

Sellel hooajal on olnud mitu situatsiooni, kus kaassõitjad on kritiseerinud uljalt sõitnud Verstappenit väga ohtlikke olukordade tekitamises. Kõige meeldejäävam oli vahest intsident Belgias Kimi Räikköneniga, kuid ka viimasel Grand Prix'l Jaapanis sattus hollandlane luubi alla, kui pani enne eelviimast kurvi eelviimasel ringil tee kinni valitseval maailmameistril Lewis Hamiltonil.

Enne Ameerika GP-d aga pöördusid mitmed sõitjad võistlusdirektori Charlie Whitingu poole murega, et niimoodi jätkates juhtub varem või hiljem suur avarii. Muret kuuldes otsustas Whiting ka reeglitemuudatuse ellu viia.

"On nagu on," kommenteeris Verstappen muudatust. "Tore on teada, mis on lubatud ja mis mitte. Kavatsen sõita ja alles siis selgub, kuidas see muudab sõitmist ja positsiooni kaitsmist."