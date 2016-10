Nagu tavaks on saanud, siis pühapäeval on sporti küllaga. Tänavune Tallinna Mõõk saab lõpplahenduse naiskoondiste mõõduvõtuga, samuti lõppeb Abu Dhabi velotur, mille võib parimal juhul võita meie enda Tanel Kangert. Samuti mängib täna BC Kalev/Cramo võõral väljakul Minski-Tsmoki vastu, väljakule astuvad veel ka Kristjan Kangur ja Margus Hunt. On, mida jälgida! Püsige meiega!