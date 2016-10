MART TREIAL, Helsingi

HEAD UUDISED! Tampere Ilves on 24. minutil Mariehamni vastu viigistanud. Selline lõppskoor tähendaks, et Soome meistriks tuleb HJK - SJK mängu võitja, ent Helsingis on 29 minuti järel endiselt väravad löömata. Tõsi, märksa lähemal on sellele olnud SJK. Aksalu on siiani pidanud tegema täpselt null tõrjet.