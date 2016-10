USAs Austini ringrajal peetava vormel 1 etapi kvalifikatsioon näitas, et Lewis Hamilton pole siiani unistust järjekordsest tiitlist maha matnud. Hamilton võitis kvalifikatsiooni, edestades meeskonnakaaslasest põhikonkurenti Nico Rosbergi.

"Tunne on fantastiline! See on mu esimene kvalifikatsioonivõit USAs ning kuulsin finišijoont ületades, kuidas publik mulle kaasa elas," sõnas Hamilton pressikonverentsil. "Olin häiritud, kui sain aru, et Lewis mind edestas," muigas Rosberg.

Hooaja lõpuni on jäänud lisaks USA GP-le veel kolm etappi ning esikohal oleva Rosbergi vahe Hamiltoniga on 33 punkti. GP start antakse homme Eesti aja järgi kell 22 õhtul.