Hispaania jalgpalli kõrgliigas alistas FC Barcelona täna üleminutitel 3:2 Valencia, kuid kohtumist jääb märgistama hoopiski pärast lõpuvilet toimunu.

Lionel Messi oli just suutnud lisaminutitel Barcelona penaltist juhtima viia, kui üks pettunud Valencia fänn otsustas väravat tähistanud mängijaid pudeliga visata.

Messi võttis loomulikult kaitsva positsiooni sisse ning karjus fännile konkreetselt: l**s!

Messi standing up for Neymar against aValencia fan who threw a bottle at him 😭 pic.twitter.com/EFDlxOjhrk