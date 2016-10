Rahvusvahelise Baarmenite Assotsiatsiooni (IBA) poolt ellukutsutud maailmameistrivõistlused toimusid tänavu juba 65ndat korda, esimesel korral tuldi võistluseks kokku 1951. aastal kui eelmärgitud organisatsiooni seistme riigi poolt loodi. Tänaseks kuulub assotsiatsiooni 65 riiki ning iga-aastane oodatuim üritus on kindlasti baarmenite kokteilivõistlus.

Maailma parimaks kokteiliks tunnistati superfinaalis Hirjaga koos võistelnud jaapanlase Kenji Tsubokura kokteil “The Best Scene.”

Venus Club ja Jahtklubiresto üks omanikke ja baarmene Hirja Niit sai pääsme baarmenite maailmameistrivõistlustele kevadel, kui ta võitis siinsed EBA poolt korraldatavad Eesti meistrivõistlused. Hirja tõi võistlustel inspiratsiooniallikatena välja Jaapani uhked kirsiaiad ning sidus oma kokteili koostisosad teatavaks sillaks Jaapani ja Eesti vahele. Hirja on saavutatu üle õnnelik ning väga tänulik oma toetajatele ja kaasaelajatele.

“Eesti on pääsenud maailmameistrivõistlustel juba viimasel viiel aastal järjest medalikohtadele. Seega võib julgelt väita, et Eesti baarmenid on maailmas väga hinnatud kokteilimeistrid,” sõnas EBA president Margit Kikas