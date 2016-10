Abu Dhabi velotuuril eelviimase etapi võitnud ning velotuuri üldliidriks tõusnud Tanel Kangert tõdes pärast sõitu, et võidule aitas kaasa Astana tiimi esiratturi Vincenzo Nibali panus.

"Ta ütles eile, et on valmis täna minu heaks tööd tegema. Teadsin, et nii on mul võimalus midagi korda saata. Kui saan võimaluse, pean selle ära kasutama ning õnneks olid jaladki piisavalt värsked," vahendas Kangerti sõnu Cycling News.

Nõnda juhtuski ning hea ronijana tuntud Nibali ja Kangert lidusid teistel küllaltki korralikult eest ära. "Korraks tekitas küljetuul ärevust, aga meie meeskond oli väga korralik ning nad kaitsesid meid selle eest. Lõputõusule läksin seetõttu ka üsna värskena," avaldas Kangert.

Homme on kavas velotuuri viimane, sile etapp. Kangerti edu Nicolas Roche'i ees on 21 sekundit.