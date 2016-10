Edgar Savisaare toetajad kogunesid täna õhtul Tapal Tarekese kõrtsis. „Me tähistame siin ikkagi Keskerakonna juubelit,“ pareeris Savisaar küsimuse, kas tegu on kampaaniaüritusega.

Kampaaniat on Savisaarel ilmselgelt vaja, sest kongress on juba kahe nädala pärast ning Jüri Ratase toetajaskond on suur. Tapa on olnud pigem Savisaare kants, mistap pole imestada, et ta just seal suurema ürituse korraldus.

Tõsi, vähemasti ürituse algul oli kohal paarkümmend inimest, aga riburidamisi tuli neid juurde. Nöök aga oli selles, et peole pääsemiseks tuli end ette registreerida. Näiteks üks nooremapoolne naine tuli kohale lausa pealinnast, aga saadeti ukselt minema, kuna ta polnud nimekirjas.