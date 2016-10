FC Barcelona pääses koduliigas kerge ehmatusega, kui suutis alles viimasel hetkel alistada tabeli keskmiku Valencia 3:2. Barcelona kangelaseks kerkis taas ei keegi muu kui Lionel Messi, kes on löönud Kataloonia klubi eest viimases kuues kohtumises juba 14 väravat!

Messi viis Barcelona 22. minutil juhtima, kuid Valencia oli puhkepausilt tulles suuremas hoos ning 56. minutiks oli seis juba 1:2. Kuus minutit hiljem tõi tabloole viigi Luis Suarez ning äsja La Liga Kuldse saapa teeninud uruguailane mängis suurt rolli ka Barcelona viimases väravas - kohtumise üleminutitel tõmmati ta trahvikastis maha ning Barcelona teenis penalti.

Messil selle realiseerimisega raskusi polnud ning nõnda tõusis Barcelona kuue võidu ja ühe viigiga teenitud 19 punktiga ajutiseks liidriks. Ühe vähem peetud mängu juures on Madridi klubidel Atleticol ja Realil 18 punkti ning Sevillal 17 silma.

Lionel Messi has been directly involved in 14 goals in his last 6 games for Barcelona.



11 goals

3 assists



Stunning form. pic.twitter.com/ijjcidORnJ