Kired anaboolse steroidi klostebooli tarvitamisega vahele jäänud Norra suusastaari Therese Johaugi ümber ei vaibu. Rahvusvahelise suusaliidu FISi presidendi Gian Franco Kasperi sõnul on juhtum jätkuvalt hämar.

"Peame faktid lauale tooma. Ametlikult saime teate alles paar päeva tagasi, aga loomulikult järgime iga detaili," sõnas Kasper ning tõdes, et ta ei suuda uskuda Johaugi alibit nagu oleks suusataja kogemata oma huultele kreemi määrinud.

Seni on võtnud juhtumi eest vastutuse Norra koondise arst Fredrik Bendiksen, kes olla soovitanud sportlasel keelatud ainet sisaldavat kreemi oma katkistele huultele määrida. Teada on, et pakendil on suur silt, et kreem sisaldab keelatud aineid, kuid kas Johaug nägi seda või oli tema kasutuses vaid kreemituub, on veel selgitamisel.

Gian Franco Kasper (LEHTIKUVA)

"Meil ei ole jätkuvalt kindlaid tõendeid. See jääb ekspertide otsustada, aga mul on oma kahtlused. Meil on vaja fakte!" korrutas Kasper ning andis mõista, et tema Johaugi puhtusesse ei usu.

Ühtlasi on jätkuvalt ebaselge Johaugi võistluskeelu pikkus. "Kui ta jääb süüdi, on üsna selge, et ta peaks saama nelja-aastase karistuse. Selles pole küsimustki. Sama selge on ka see, et kui ta peaks otsuse edasi kaebama, vähendataks karistust kahe ja poole või kolme aasta peale, aga see on puhas spekulatsioon."