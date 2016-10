Kodusel epeevehklemise MK-etapil poodiumile kerkinud Irina Embrichi treener Anatoli Jasnov muigas, et 36aastane õpilane on võimeline veel nii mitmekski teoks. "Iral on ammu käes teine noorus," naeris ta.

Jasnov pakkus, et tema hoolealune väsis poolfinaali otsustavaks kolmandikuks, sest matši algus oli hea. Lõpuks kaotas Embrich hiljem MK-etapi võitnud Tatjana Logunovale 11:15. "Logunova on väga tugev vastane. Kaotusseisu jäädes tuli taktikat muuta ja ise ründama minna. Finaali pääsemisest jäi veidi puudu," rääkis Jasnov.