"Tulla siia mõttega kohe poodiumile jõuda oleks liiast. Pärast nii pikka pausi tuleb esmalt võistlustunnetus tagasi saada. Nad ei käinud EMil ega OMil, Katrina kukkus sellega ka maailma edetabelis 16 parema hulgast välja. See aga tähendab raskemat tabelit. Ta kohtus Tatjana Logunovaga juba kaheksandikfinaalis," rääkis juhendaja.

"Katrina vehkles oma taseme välja, hävingut polnud, üle oma varju ei hüppa. Hooaeg alles algab. Loodame, et see läheb eelmise hooaja kombel tõusvas joones.

Nelli on küll Katrinast ja Erika Kirpust paar aastat vanem, kuid ikkagi alles noor vehkleja. Rõhutan tüdrukutele alati, et tähtis on areneda samm-sammult."