Embrichi sõnul on pärast kaotust ikka kurb tunne, kuid üldiselt võttes ei saa kolmanda koha üle nuriseda. "Siin on esimene suur start pärast olümpiat. Kodune võistlus on ülejäänutega võrreldes teistsugune, rahvas elab sulle kaasa. Ma ei tohi liiga harva võistelda, siis kaob õige tunnetus. Olümpia toimus küll üle kahe kuu tagasi, kuid see paus polnud liiga pikk ja ma pole võistlustunnet kaotanud."

Embrich jõudis poolfinaali ülimalt kindlate võitudega, ise 15ni jõudes ei andnud ta enne Logunovat kellelegi teisele üle 8 torke.