Endine Londoni Chelsea ründeäss Dider Drogba sai Ameerika jalgpalliliigalt rahatrahvi, sest keeldus mängimisest.

Kui 38aastane Drogba avastas, et ta polnud koduklubi Montreal Impacti algrivistuses Toronto FC vastu, siis Elevandiluuranniku ründaja solvus ega nõustunud mängima.

Praeguseks on osapooled ära leppinud, kuid Ameerika jalgpalliliiga (MLS) määras Drogbale rahatrahvi, mis on sätestatud mängijate ja omanike kollektiivlepingus.

Drogba on Montreali eest löönud 10 väravat. Ta on mänginud 22 kohtumises, millest 18 on alustanud algrivistuses.