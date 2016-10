Itaalia jalgpallikoondise 2006. aastal maailmameistriks tüürinud Marcello Lippi hakkab juhendama Hiina rahvuskoondist.

68aastane Lippi on kahel korral olnud Itaalia koondise peatreener ning on võitnud viis Itaalia jalgpalliliiga ja ühe Meistrite liiga tiitlit suurklubi Torino Juventusega.

Viimati juhendas ta 2014. aastal Hiina klubi Guangzhou Evergrande't, kellega võitis kolm tiitlit järjest. Pärast viimast triumfi läks Lippi pensionipõlvele, kuid nüüd naaseb treeneripingile.

FIFA edetabelis on Hiina 84. kohal. Itaallane asendab Gao Hongbod, kes astus ametipostilt tagasi pärast 0:2 kaotust Usbekistanile. 2018. aasta valikmängudes on Hiina kogunud neljast mängust vaid ühe punkti ja on alagrupis Iraani, Usbekistani, Lõuna-Korea, Süüria ja Katari järel viimasel ehk kuuendal kohal.