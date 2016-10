Näitleja haigestumise tõttu on asendatud tänaõhtune "Augustikuu" etendus Eesti Draamateatri suures saalis. Selle asemel on võimalik vaadata Simon Gray peredraamat "Finaal", mis esietendus Draamateatri suures saalis käesoleva aasta veebruaris. "Finaal" on Ita Everi 85. sünnipäeva juubelilavastus.



Simon Gray "Finaal". Lavastaja Roman Baskin (külalisena). Kunstnik Pille Jänes (külalisena). Valguskunstnik Margus Vaigur (Endla). Heli- ja videokujundaja Sander Tuvikene. Tõlkinud Ann Must, toimetanud Jaak Rähesoo. Osades Ita Ever, Kersti Heinloo, Hilje Murel, Liina Olmaru (külalisena), Mait Malmsten, Tiit Sukk, Aleksander Eelmaa või Martin Veinmann, Karl Tetsmann (külalisena).



Vabandame mängukava muudatuse pärast teatrikülastajate ees. Teater vahetab ärajäänud etenduse piletid ümber või ostab need tagasi kahe nädala jooksul.