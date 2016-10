„Me ei taha kokku lubada pudrumägesid ja piimajõgesid, vaid pigem teha seda, mida on alati hästi tehtud. Mõne koha pealt tahame asju ehk värskema pilguga vaadata,“ ütleb taasavatud klubi Rock Café uus programmijuht Enar Essenson.

Suvel tabas kõiki rokisõpru lein, kui teatati, et raskemuusikasõprade lemmikkoht Rock Café pannakse pankroti tõttu kinni. Nüüd on aga põhjust rõõmustada, sest eile tähistas klubi oma 12. sünnipäeva ja avas taas uksed. Sünnipäevalapse jaoks korraldatud peol astusid lavale ansamblid Köömes, The Queen Of Spades, Super Hot Cosmos Blues Band ning Singer Vinger. „Uuendatud on helisüsteemi, valgusparki, sisustust, lisandunud on mõned uued istumisalad ja värskendatud on üldmuljet,“ räägib klubi programmijuht Enar Essenson. Päris uus on ka klubi vedav meeskond. Enar sattus meeskonda, kui vedas suvel Võsu Jazzi. Sealt jäi ta silma inimestele, kes mõlgutasid Rock Café taasavamise mõtteid. „Augustis istusime maha ning pärast ideede vahetamist lõime käed,“ räägib Enar. Tema jaoks pole meelelahutusbisnis võõras. „Olen korraldanud Sun Dance Music Festivali, olnud klubi Privé programmi- ja turundusjuht ning klubi Hollywood tegevjuht,“ loetleb ta. „Rock Café on minu jaoks põnev väljakutse. Olen veendunud, et igas pealinnas peab üks selline korralik kontsertklubi olema.“

Rock Café pankrot oli suuresti eelmiste omanike omavaheliste vastuolude tulemus – siis oli neid kolm. „Klubi operaator on uus ettevõte RCM Invest OÜ, kelle juhtkonda kuulub üks inimene nimega Hander Latt,“ ütleb Essenson. „Hander ise soovib pigem olla taustal ning lasta asjatundjatel tööd teha ning klubi juhtida. Uus omanik ega uus operaatorfirma pole kuidagi sõltuvad eelmise rentniku täitmata kohustustest.“ Üks eelmisi omanikke, Mart Luik, on Õhtulehele öelnud, et rokiklubi vedamisel pidid omanikud olema pidevalt valmis sinna oma isiklikku raha panema. „Iga äri puhul on tähtis olla numbrites tugev. Meelelahutus on suuresti ka kõhutundest sõltuv, kuid ainult kõhutunde põhjal ei saa selles äris edukas olla,“ seletab Enar. „Saab ainult juhul, kui omanik on rikas inimene, kes teeb asja puhtalt entusiasmist ning on nõus pidevalt peale maksma.“

Essenson lubab, et muusika osas jätkatakse rokiklubis vana rada. „Rock Café on rokkiv olnud alati pigem nime poolest, sisu on aga muusikud alates diivadest ja folgist, lõpetades elektroonilise ja rokkmuusikaga. Nii kavatseme ka jätkata.“ Alles on ka Eestis ainulaadne muusikute tähesein ehk Rock’n’roll Wall Of Fame. „Kindlasti jääb see alles ning kavatseme tähti ka edaspidi välja anda,“ lubab programmijuht.

Mees paljastab, et põnevamatest kontsertidest on juba novembris tulemas Tõnis Mäe ja Muusik Seifi 35. sünnipäevale pühendatud kontsert ning ansambli The Cavern Beatles ülesastumine. „Kuna klubi avamise võimalikkus selgus lõplikult alles septembri alguses, töötame täna iga päev, et toota võimalikult palju head programmi. Fakt on see, et tavaolukorras tehakse seda tööd vähemalt pool aastat ette.“