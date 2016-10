Enne selle pühapäevast etappi ütles Austini ringraja asutaja Bobby Epstein, et on elevil teiste Grand Prix'de tuleku üle Ameerikasse, aga ei tea kas sellel mõtet on.

Ärimehe sõnul aitab ala populaarsusele kaasa edukas ameeriklasest vormelipiloot. "F1 näol on tegu globaalse spordialaga ning see on väga tähtis, et see oleks esindatud ka Ameerikas, kus on 340 miljonit potentsiaalset ostjat. Siin on juba palju vormel 1 fänne.