Tallinna lennujaamale tehti täna keskpäeval pommiähvardus. Kõne laekus ühest vanglas asuvast taksofonist.

Pressiesindaja Seiko Kuik ütles Õhtulehele, et kümmekond minutit enne 12 tehti tõepoolest Tallinna lennujaamale telefoni teel pommiähvardus. Politsei pressiesindaja sõnul tuli telefonikõne vanglas asuvast taksofonist. "Hetkel on politseinikud kohal ja kontrollivad lennujaama ja väljuvaid lende, kuid hetkel pole alust arvata, et oleks reaalne oht," sõnas Kuik. Siiski evakueeriti osa lennujaamast.

Lennujaama kontrolliks peatati väljuvad lennud ja sissetulevad lennud võetakse küll vastu, kuid inimesi lennukitest välja ei lubatud. Nüüd lastakse aga inimesi taas lennujaama avatud alale.