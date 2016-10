Eestlane on Koreas ja tahab proovida sealset rahvustoitu - koeraliha. Ta läheb restorani ja tellibki endale seda. Pärast söömist kutsub mees tõlgi ja kaebab kelnerile, et liha olnud kuidagi puine, isegi pinnud olnud teisel sees.

"Kõik on õige, sir," vastab kelner. "See oli ju meie firmaroog - koeraliha, mis on koos kuudiga peeneks jahvatatud."