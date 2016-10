Kui oled üks neist, kes ei suuda hommikul enne kohvi kaanimist suurt asjalikku teha, on see lugu just sulle - kohvile on olemas väga hea alternatiiv!

Enamik inimesi ei suuda päeva alustada ilma tassi kohvita. Nüüd tehti aga Rootsis uuring, mis selgitas välja, et kohvile on olemas alternatiiv, mis mõjub samuti virgutavalt, kuid on palju tervislikum, vahendab ajakiri Amelia.

Ipsose nimeline ettevõte viis koostöös Spotify'ga läbi uuringu, mille tulemusel selgus, et inimesed ei peagi hommikul virgumiseks kohvi jooma. Kohvi kaanimise asemel tuleks lihtsalt muusikat kuulata - see motiveerib ja virgutab elule ka kõige unisema tüübi. Kusjuures muusika kuulamine annab uuringu sõnul ka rohkem energiat kui toit või treening.

Uuringus osalesid inimesed Rootsist, Prantsusmaalt, Austraaliast, Brasiiliast ja USAst.