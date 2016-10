Ron Dennis on McLarenit juhtinud 35 aastat, kuid vormel 1 meeskonna osanikud tahavad mehest lahti saada.

Briti meedia allikate sõnul peaks Dennise leping selle aasta lõpus lõppema, aga meeskonna sõnul ei astu mees ametikohalt tagasi ja soovib jätkata praegusel positsioonil.

Dennis omab sarnaselt Mansour Ojjehile 25% McLaren Group'ist, ülejäänud 50% kuulub Bahreini kuninglikule perekonnale. Probleemid on aga Ojjehiga, kellega Dennisel on keerukad suhted.

69aastane britt on juba aastaid üritanud koguda kapitali, et osta McLareni enamusosalus. Just see situatsioon on organisatsiooni sees tekitanud pingelise olukorra, kuid senimaani on Dennis suutnud oma positsiooni säilitanud.

Nüüd on aga Bahreini perekonnal jaa Ojjehil kops üle maksa läinud ja otsustanud viimaks midagi ette võtta. Dennise kohale nähakse kandidaatidena Ross Brawni, Justin Kingi ja Martin Whitmarshi.