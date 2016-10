Tahad oma kõhul puhkavast pekist kiiresti lahti saada? Tundub ootamatu, kuid - hoidu tülitsemisest!

Redbook Magazine toob välja ühe lihtsa, kuid samas ka küllaltki kummalise viisi kõhurasvast vabanemiseks.

Sellega on ilmselt kõik nõus, et paarid aegajalt tülitsevad omavahel. Ilmselt ei tea aga paljud seda, et just tülitsemine võib olla põhjuseks, miks rasvakiht kõhu peale kogunema kipub. Nimelt vallandub stressi tekitavate tegevuste käigus kortsiooli, mis on hormoon, mida seostatakse eelkõige rasva talletamisega.

Seega, mida rohkem sa tülitsed, sest rohkem hakkab keha ka rasva koguma. Kuid, kuidas sellest siis kerge vaevaga lahti saada? Ekspertide sõnul on see väga lihtne. Selleks tuleb kõik tülid ja erimeelsused lahendada. Nii lähevad nii vererõhk kui südamerütm normaalsele tasemele, mis viib alla ka kortisooli taseme ning keha ei kogu enam rasva.