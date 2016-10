Et uni on terve püsimise seisukohalt hädavajalik, on äärmiselt oluline, et voodi oleks koht, kus keha tõesti puhata saab. Metro toob välja kuus asja, mida voodis kunagi teha ei tohiks. Ikka ennekõike oma tervisele mõeldes.

Magada koos lemmikloomadega. Kui sa seda teed, siis tähendab, et su voodis elavad kõikvõimalikud parasiidid ja bakterid, samuti on see täis loomade karvu.

Telefoniga voodisse pugeda. Kui sul on komme enne uinumist ja kohe pärast ärkamist Facebooki kontrollida, unusta see - see mõjutab su und ja võib olla põhjuseks, miks oled unetu. Inimesed on lihtsalt valgusele nii tundlikud. Telefoni voodis kasutamine võib su und suisa tunni võrra hlisemaks nihutada.