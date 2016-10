Täna öösel juhtus Võrumaal Antsla vallas traagiline liiklusõnnetus, milles hukkus 22-aastane turvavööga kinnitamata ja juhtimisõiguseta mees.



Häirekeskusele teatati Antsla vallas Kikkoja külas Tsooru-Kangsti maantee 4. kilomeetril toimunud liiklusõnnetusest täna öösel kell 2.32. Esialgsetel andmetel oli sõiduauto Mazda liikunud Tsooru poole, kui selle juht kaotas pärast paremkurvi läbimist sõiduki üle juhitavuse ning sõitis vasakule poole teelt välja. Sõiduki roolis olnud 22-aastane mees hukkus sündmuskohal.

Esmastel andmetel viibis juht autos üksi ning ei olnud turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud. Samuti puudus mehel juhtimisõigus. Sündmuspaigal oli sõidutee asfaltkattega ja kuiv ning sõiduki rehvid vastasid nõuetele. Mehe kainus selgitatakse välja ekspertiisi käigus.



Lõuna prefektuuri operatiivjuht Indrek Koemets sõnas, et kuigi mees oli varem karistatud korduvate juhtimisõiguseta sõitude pärast ei vähendanud see paraku tema riskeerivat käitumist liikluses. „Lahtine turvavöö, arvatavalt liigsuur kiirus kurvis ja kangekaelne sõiduhimu hoolimata juhtimisõiguse puudumisest on need tegurid, mille tõttu olid tänaöise liiklusõnnetuse tagajärjed sedavõrd traagilised,“ sõnas Koemets.

Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus, mida viib läbi Politsei- ja Piirivalveamet ning juhib Lõuna Ringkonnaprokuratuur.



Tänavu on Eestis liiklusõnnetuste käigus hukkunud 55 inimest.