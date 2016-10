MÄLUMÄNG | Julia Robertsi säravaimad rollid

Grupp turiste uudistab Hollywoodi filmistuudiot. Seal käivad parasjagu võtted, millest võtab osa tuntud filmitäht. Üks turist hakkab filmitähte nii teraselt silmitsema, et viimane lõpuks märkab, et teda jälgitakse, ja noogutab vaatajale peaga.

"Kas näete - märkas!" hüüab turist rõõmsalt teistele. "Ma olen teda nii palju kordi kinos näinud, et ta tundis mu kohe ära!"