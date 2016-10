Mees läheb kirstu tellima.

"Teate, mul suri ämm ära."

"Hea küll, tuhat krooni."

"No kuulge, ma ju ütlesin, et ämm suri."

"Hüva. Võtame narmad ja tutid maha, saame viiesajaga kaubale."

"Kas te siis aru ei saanud, ämm ju..."

"Hästi, teeme hööveldamata laudadest. Kakssada viiskümmend ja kogu lugu!"

"Ma ju räägin teile, et ämm..."

"Olgu! Tooge oma ämm siia, paneme talle sangad külge ja kümme krooni!"