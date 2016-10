Jaak Joalal on üle 400 laulu. Jaagu kunagine hea tuttav Olavi Pihlamägi kavatseb plaatideks pressida kõik, mis vähegi kannatab. Läinud nädalal ilmus kogumikalbumite seeriast teine konserv nimega „Unustuste jõel“. Riburada ilmuvad ka ülejäänud lood ja lõppu ei julge Pihlamägi ennustada.

Suve hakul ilmunud CD „Suveöö“ ja läinud nädalal esitletud „Unustuse jõel“ on üldse Jaak Joala esimesed laserplaadid, sest senised kogumikud, mis ilmusid enne Eesti taasiseseisvumist, on kõik olnud vinüülid.

Olavi Pihlamägi ei tee saladust, et vastse plaadi nimilugu oli Jaagu jaoks mitmetähenduslik ja eriline. „Et ta sai 1973. aasta Aarne Oidi Tallinna-Tartu võistluskontserdi peapriisi, on iseasi. Ent lihtsast estraadilaulust, mida Oidi sulest on tulnud sadu, sai tõesti omaette reekviem, mis kõlas hästi igas keeles. Mul oli kasutada „Unustuse jõest“ neli versiooni. Igal oma plussid, kahjuks ka miinused,“ sõnab Pihlamägi.