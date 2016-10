Lisaks sellele, et probiootikume soovitatakse tarvitada erinevate kõhuhädade korral, on need ka väga head immuunsüsteemi tugevdajad. Lisaks apteegis müüdavatele toidulisanditele on neidki võimalik toidust saada.

Probiootikumid soodustavad organismis heade bakterite kasvu, leevendades nii kõhuhädadega, pärmseene ja kuseteede infektsiooniga ja ärritunud soole sündroomiga tekkivaid hädasid, samuti tugevdades inimese vastupanuvõimet haigustele.

Hello Healthy toob välja neli toitu, kus probiootikume on võimalik lisaks apteegis müüdavatele tablettidele saada.