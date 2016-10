Kui laste puhul on vihmariiete valimine küllaltki lihtne, sest vihmakombed ja kummikud ajavad asja ära, siis täiskasvanutega on asi veidi keerulisem ja enamasti pole võimalik vihmaga kilekostüümi ja kummikuid jalga tõmmata. Kuid mis siis kuulub täiskasvanute vihmavarustuse hulka, mille puhul ei pea ka trendikust täielikult ignoreerima?

Värviline vihmavari, vihmaveeloik ja kummikud võivad maalida küll pildi toredast sügispäevast, kuid ilmselt teavad kõik, et harva kallab vihma nii, et puuokski ei liigu ning sügisesed tuuleiilid teevad enamasti igasugustele vihmavarjudele paraku kohe 1:0 ära. Seega, lisaks vihmavarjule on vaja ka muud, et ei näeks hetkega välja nagu uppunud kass.

Vihmavari

Kuigi alati ei pruugi vihmavarjust abi olla, siis kaasas ja olemas tasub ikka olla. Seejuures ei maksa vihmavarjule tohutut summat kulutada, sest tuul võib ühtviisi hävitada hetkega 2eurose ja 200eurose vihmavarju (jah, mõned luksusbrändid küsivad oma vihmavarju eest just nii palju).

Kapeljus 29,99 € (Tallinna Kaubamaja)

Trentšmantel

Trentšmantel on ühtviisi moekas, väljapeetud ja ei lase seejuures kandjal läbi vettida. Lisaks kaitseb see ka tuule eest. Seega jackpot valik, kui väljas kallab.

Tumedad riided

Kõige hullem värv, mida vihmase ilmaga kanda, on valge, sest märjaks saades paljastab see kõik, mis nende all on või siis ei ole. Tumedate riiete puhul ei saa aga keegi aru, et oled tegelikult kaltsmärg või on mõni auto terve poriloigu sinu peale pritsinud.

Zara 89,95 €

Kärbitud pikkusega ehk niinime­tatud cropped-püksid

Porist tilkuvad püksisääred pole just kõige šikimaid asju maailmas, seega tasub kanda sellise pikkusega pükse, mis lõppevad umbes hüppeliigese juures. Kuna tegemist on praegu kõige trendikama püksisääre pikkusega, siis võib neid leida igast poest. Keelatud pole muidugi ka püksisäärtest ise jupp otsast ära napsata.

H&M 29,99 €

Kindad

Märjad näpud on vastikud. Selle vältimiseks tasub kätte tõmmata nahkkindad. Erinevalt igasugu teistest kinnastest, hoiavad nahkkindad näpud kuivana ja nende kuivatamiseks ei ole hiljem vaja sooja radiaatorit otsida.

Käed-vaba-kott

Kui sajab vihma, siis viimane asi, millega kodust lahkuda, on suur sumadan, mida käe otsas tassida või pidevalt õlale tagasi vinnata. Niinimetatud cross-body-kott hoiab keha ligi ja laseb sul seega normaalselt vihmavarju hoida.

*Siiski, kui käed-vaba-kott ei tule kõne allagi, siis tasub hankida käekotile vihmakaitse. Selline kotikeep kaitseb eriti hästi just nahast kotte, mille võib rikkuda ka väiksem vihmasabin.

Zara 59,95 €

Vihmakindlad jalanõud

Kõige lihtsam ja tegelikult ka mõistlikum viis on osta viisakad tänavakummikud, mis tegelikult näevadki rohkem tavaliste saabaste kui kummikute moodi välja.

Lauren 119,99 € (Tallinna Kaubamaja)

Kindlasti tasub vältida pööratud nahka, sest see ei hoia varbaid kuivana ning vihm ja pori rikub õrna naha hetkega. Patentnahk on sealjuures kõige turvalisem, sest saapa pealispinna saab lihtsalt lapiga puhtaks tõmmata ja ei pea taluma kellegi silmapööritust sul-on-kummikud-jalas-stiilis.

River Island 100 €

Meeste vihmavõitluse garderoob

Vihmavari

Jah, ka mehel võiks vihmavari olla, sest läbimärjad juuksed, mis näole tilguvad, pole ka eriti šikk vaatepilt. Pealegi on väga tagasihoidliku välimusega vihmavarje, mida kandes ei peaks ükski mees tundma, et tema mehelikkus proovile pannakse.

Massimo Dutti 29,95 €

Vihmakindel ülerõivas

Kui enamasti on naistel riietevalik meestest suurem, siis mis puutub vihmase ilma ülerõivastesse, on hoopis meestel naistest veidi suurem valik.

Valida võib näiteks klassikalise trentšmantli, mis sobib ülimalt hästi veidi viisakamat stiili viljelevale mehele. Samas hoiab naha kuivana ka kapuutsiga jope või hoopis parka. Seejuures meeste puhul näeb jope ja parka palju viisakam ja trendikam välja kui näiteks naiste puhul.

H&M 59,99 €

Üleskeeratud säärtega teksad

Meestemoes on juba väga pikka aega teksad, mille alumine osa on veidi üles keeratud. Sellised sobivad ideaalselt vihmaseks ilmaks, sest allääred jäävad kindlasti kuivaks. Lisaks on püksid ääretult stiilsed ja keegi ei saa aru, et tegelikult oled need jalga pannud, sest kardad vihma ja märjaks saamist.

River Island 55 €

Kindad

Nahast nagu naistelgi!

Zara 29,95 €

Käed-vaba-kott

Nii nagu naised, peaksid ka mehed endale hankima vihmasteks päevadeks sellise koti, mis annab võimaluse vihmavarju hoida ja jääb seejuures ka kuivaks.

Massimo Dutto 129 €

Vihmakindlad jalanõud