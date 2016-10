Gucci on viimastel aastatel teinud läbi totaalse muutumise ja mitte nii ihaldusväärsest luksusbrändist on ühtäkki saanud bränd, mille kottidele ning kingadele kõik, kellel vähegi võimalik, tormi jooksevad. Üheks unistusteostuks on saanud ka Gucci mokassiinkingad.

Kuigi esialgu tekitasid Gucci metallikarva mokassiinkingad moeinimestel kahetisi tundeid ja kardeti, et vanamutiliku välimusega kingad noortele ei sobi, siis ühel hetkel muutusid need nii populaarseks, et mõningaid suurusi ja värvitoone oli pea võimatu soetada.

Mango 59,99 € (Mango)

Kui moegurmaanid sobitasid neid teksade ja T-särkidega, muutusid niinimetatud vanainimesekingad aga kohe noortekingadeks ja kuivõrd noortel enamasti pole ligi 700eurostele kingadele raha kulutada, siis hakkasid neid kiiremas korras müüma ka kiirmoeketid. Seejuures Mango on viimastel hooaegadel oma kinga ja aksessuaaridisaini viinud hoopis uuele tasemele ning kui tekib tahtmine endale jalavarjud või kõrvarõngad hankida, siis tasub esmalt sammud seada just sinna.

Mida tuleb aga mokassiinkingade puhul meeles pidada, on see, et eri uuringute järgi meestele need väga ei meeldi.