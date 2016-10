Uisuhooaeg pole saanud veel õieti alatagi, kuid Saskia Alusalul on esimene Eesti rekord juba püstitatud. Ta läbis eelmisel nädalal Inzellis peetud treeningvõistlusel 1000 meetrit ajaga 1.20,38, täites ühtlasi MK-etappidel osalemise normi 1.21.

„See oli lihtsalt treeningvõistlus, ma ei mõelnud rekordile,“ selgitab Alusalu. „Pidin ainult kokkulepitud tehnilistele nüanssidele tähelepanu pöörama ja neile mõtlema, treener ei näidanud isegi ringiaegu. Rekord tuli ootamatult ja meeldiva üllatusena. Mida tehniliselt pidin tegema, see enam-vähem õnnestus. Ideaalset sõitu ei tee mitte keegi mitte kunagi. Et sõitsin rekordi, on see loodetavasti märk uuele tasemele jõudmisest!“

Ühtlasi tohib eestlanna nüüd MK-etappidel võistelda 1000 kuni 5000 meetri distantsil ja ühisstardist sõidus. Seda kõike on ühe nädalavahetuse jaoks liiga palju ning ta peab pikas perspektiivis valima kahe kombinatsiooni, kas 1500 ja 3000 või 3000 ja 5000 meetri vahel.