Kas ilus vale on parem kui karm tõde?

Anneli (36) on inimene, kes räägib põhimõtte pärast alati tõtt. Tänu sellele on ta sattunud olukordadesse, kus ausus on teinud talle karuteene. "Aasta tagasi lõpetati minuga töösuhe firmas, kus oleksin võinud vabalt veel aastaid töötada. Projektijuhiga klappisin hästi, aga ka tema sõimas mind pärast seda, kui olin ülemusele tõe näkku öelnud: "Kes kurat sind keelest sikutas? Arvad, et oled kõige targem?! Totakas, täiesti totakas!""

Anneli leidis kuu aja pärast küll uue töö, kuid kaotas kõvasti rahas. Ka ei anna praegune töökoht võimalust eneseteostuseks ega paku erialast koolitust. "Tark õpib teiste vigadest, mina enda tehtust – palgatöölisel on targem kõige selle suhtes, mis ei puuduta otse teda, silm kinni pigistada. Tehke oma tööd! Te ei pea olema tõekuulutaja, te pole jumal!“

Annelil on infot, kuidas endises töökohas asjad tema lahkumise järel on kulgenud. "Kõik on rahul, valitseb suur üksmeel. Minu nime suhu ei võeta, mind nagu polekski seal kunagi olnud. Projektijuhil on minu asemel uus alluv, natuke uimane ja vajab käehoidmist, kuid pealik on temaga rahul – tütarlaps oskab küsida, bossi kuulata ja kuulekas olla.“